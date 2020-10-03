مناوي: هذه فترة مكاشفة ومُحاسبة ويجب مُحاكمة من أجرموا وتم إثبات التهم ضدهم في المحاكم



جوبا: السوداني

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن هذه

الفترة فترة مكاشفة ومُحاسبة، ويجب مُحاكمة من أجرموا وتم إثبات التهم ضدهم في المحاكم.

وقال لدى مخاطبته، حفل التوقيع النهائي لاتفاق السلام: لخروج السودان إلى بر الأمان يجب أن تكون الاتفاقية معاونة لجميع ضحايا الحرب، ووصف مناوي التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وقِوى الكفاح المسلح بجوبا اليوم “السبت” بأنه إنجاز مثل المعجزة، ودعا لتوسيع القاعدة السياسية للحكومة الانتقالية للحفاظ على الفترة الانتقالية لتقود إلى مرحلة قادمة سالمة، ودعا لمراعاة حقوق بقية الجماهير مَن كانوا في النظام السابق ولم يرتكبوا جرائم وكانوا في الصف الثاني وتم استغلالهم من قبل النظام السابق، وقال: “هؤلاء من الشعب السوداني”، وأكّد أنّه لا بُدّ من إنشاء آلية دائمة تستوعب آراء الشعب، وقال: “على الحكومة أن تعمل أولاً وتعطي اهتماماً للقضايا الإنسانية، أولها قضية النازحين واللاجئين ومنحهم تعويضات مُجزية لهم”.