بالفيديو.. “ضياء الدين بلال” معلقاً على اتفاقية جوبا للسلام في مقابلة بقناة الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني والمحلل السياسي “ضياء الدين بلال” ان اتفاق جوبا للسلام اتفاق ناقص تنقصه حركات مؤثرة على الواقع، مثل حركتي الحلو وعبد الواحد، وهي القوى الأكثر تأثيرا على المستوى السياسي والعسكري.

وأضاف “ضياء” في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة مساء اليوم السبت” لايمكن أن نطلق على هذا الاتفاق اتفاق شامل أو نهائي، وهو يجتر ذات الأساليب التي كانت قائمة في النظام السابق في اخضاع المفاوضات إلى المحاصصة و التوظيف السياسي لهذه القيادات، تدخل هذه القيادات القصر الجمهوري، بينما تظل جموع النازحين واللاجئين في المعسكرات”.

ومضى بالقول: هذه الاتفاقيات تحقق امتيازات خاصة بالقيادات السياسية وافراد النادي السياسي لهذه الحركات، كما أن الثقافة الاساسية التي انتجت هذه الحركات هي لاتزال موجودة ستنتج حركات أخرى، وهي ثقافة استخدام السلاح كرافعة سياسية لنيل المناصب والمقاعد والحصول على امتيازات.

مشيراً إلى أن هذه الحكومة تقرأ من ذات الكتاب القديم التي كانت تقرأ منه الإنقاذ بل تركز على الصفحات الصفراء.