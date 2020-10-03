عاجل| إيقاف حركة البصات السفرية لولاية البحر الأحمر

الخرطوم: السوداني
قررت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر بإيقاف حركة جميع البصات السفرية” القادمة والمغادرة من الولاية” ليوم غدٍ الأحد الموافق.
وذلك نسبة للظروف الإستثائية للولاية وإغلاق الطريق القومي بمنطقتي سنكات وهيا.
الخرطوم: السوداني
قررت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر بإيقاف حركة جميع البصات السفرية” القادمة والمغادرة من الولاية” ليوم غدٍ الأحد الموافق.
وذلك نسبة للظروف الإستثائية للولاية وإغلاق الطريق القومي بمنطقتي سنكات وهيا.
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