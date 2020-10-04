ترحيب دولي واسع باتفاق السلام

الخرطوم : أم سلمة العشا

دعت رئيسة إثيوبيا ساهلي زويدي الأسرة الدولية وأصدقاء السودان لدعم اتفاق السلام الذي تم توقيعه بصورة نهائية امس بجوبا.

وقالت في كلمتها في مراسم الاحتفال بهذه المناسبة إن السلام في السودان سيكون له تأثير كبير في الاقليم ودول جوار السودان.

في السياق بعث الرئيس التشادي ادريس دبي في كلمته ،نداء عاجلاً للمجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لتحقيق السلام في السودان من أجل استقرار دول المنطقة، مشيرا إلى أن مساهمة المجتمع الدولي في استقرار السودان مهمة.

ودعا الحركات غير الموقعة على رأسها حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام .

إلى ذلك اعتبر الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، التوقيع النهائي على السلام في السودان بداية رحلة جديدة للسودان وشعبه.

وشدد في كلمته على أهمية استدامة السلام باستمرار أصحاب المصلحة في الحوار من أجل تحقيق حكم رشيد لمصلحة شعبهم.

من جانبه طالب رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام السوداني، وكل الحريصين على مصالح السودان في المجتمعين الاقليمي والدولي، ببذل كل جهد ممكن دعما لاستحقاقات ما بعد السلام.

وقال مدبولي إن الاتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان يملؤه الأمل في الاستقرار والرخاء، وشدد على قناعة مصر بأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل، يعد أكثر أهمية من التوقيع عليه.