إصابة ترامب ترفع أسعار الذهب داخلياً وعالمياً

الخرطوم :الطيب علي

توقع متعاملون في أسواق الذهب السودانية ارتفاع طفيف في أسعاره خلال الأيام المقبلة في أعقاب الارتفاع العالمي للذهب بعد إصابة الرئيس الأمريكي ترامب بجائحة كورونا ووصول سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى أكثر من 1900 دَولار (للأونصة).

وأكد المتعاملون تأثر الأسواق العالمية عقب الإعلان عن إصابة ترامب متوقعين أن تفتح البورصة الأمريكية على ارتفاع خاصة مع لجوء المستثمرين للذهب باعتباره الملاذ الآمن.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب السابق معتصم محمد صالح لـ (السوداني) إن أسعار الذهب تشهد استقراراً ملحوظاً منذ نحو أسبوعين مع استقرار أسعار العملات مشيراً إلى أن الذهب يتأثر بسعر صرف الدولار أكثر من الارتفاع العالمي للبورصات الخاصة بالذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب الخام من 12650 إلى 12750جنيهاً.