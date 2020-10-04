ضياء الدين بلال رئيساً لمجلس الإدارة وعطاف مختار رئيساً لتحرير (السوداني)

اختار مجلس إدارة صحيفة (السوداني)، الأستاذ ضياء الدين بلال رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً للسيد جمال الوالي.

وقرّر مجلس الإدارة إسناد رئاسة التحرير للأستاذ عطاف مختار، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس التحرير.

ويأتي القرار بناءً على الرغبة التي أبداها الأستاذ ضياء قبل أشهر بنيّته التفرُّغ للأعمال الصحفية والتلفزيونية ذات الطبيعة التوثيقية واستئناف تأليف الكُتب، مع الاحتفاظ بعموده (العين الثالثة) على صفحات الصحيفة.

وتأتي الخطوة في العاشر من أكتوبر الحالي الذي يُصادف مُرور عشرة أعوام على صدور (السوداني) في مولدها الثالث تحت رئاسة ضياء الدين بلال، حيث بدأت المسيرة في ١٠ / ١٠ / ٢٠١٠م، وقرّر ضياء أن ينهيها في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م.