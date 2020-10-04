البرهان يتوجّه إلى دولة الكويت

الخرطوم: السوداني

توجّه صباح اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى دولة الكويت في زيارة قصيرة يقدم خلالها واجب العزاء والمواساة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح وإلى شعب دولة الكويت الشقيقة في وفاة أمير الكويت سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي إنتقل إلى جوار ربه في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر ٢٠٢٠م.

كما سيقدم رئيس مجلس السيادة، التهنئة لسمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.

وكان في وداع رئيس مجلس السيادة لدي مغادرته مطار الخرطوم الدولي عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.