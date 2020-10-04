سلام تفكيك الحكومة !

* أكبر ما يمكن أن يقدمه اتفاق جوبا للسودان هو إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية الحالية بما يقرب للحل الكامل وذلك بعد الفشل الكبير الذي لازم حكومة الثورة منذ تكوينها وحتى اليوم حيث تعقدت الأوضاع بشكل فاق كل التوقعات وفي كافة المجالات .

* ما احتاجت قوى الحرية والتغيير أكثر من عام واحد فقط في الحكم حتى اكتشف الناس فشلها الكامل ولم تنجح طوال العام المنصرم من الحكم الجاري إلا في توقيع اتفاق يؤدي إلى تفكيك حكمها واستبدال حاضنة الحكم بأخرى!

* عادت المظاهرات من جديد للشوارع بسبب صعوبة المعاش وتردي الخدمات ومطالبات تتراوح ما بين الرحيل الجزئي أو الكلي للحكومة ولو أنهم صبروا بضعة أسابيع قادمة فإن الحكومة راحلة بالاتفاق الذي وقعت عليه في جوبا.

* إن الحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية ليست من السذاجة بحيث تقبل أن تكون إضافة لحكومة فاشلة إن التحقت بها سوف تسقط معها لذا كانت كل تصريحات قيادات الجبهة الثورية تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وحاضنة جديدة.

* سوف تدخل الجبهة الثورية من الباب وتخرج الأحزاب الصغيرة والتي ملأت الدنيا ضجيجاً من الباب أيضاً والشارع وليس دواوين الحكم هو ما يناسب أحزاب اليسار أكثر من خلال ما أثبتته التجربة الجارية.

* الحكم مسؤولية والمعارضة في بعض جوانبها مزايدة وليتنحى اليسار لمن يقدر المسؤولية ويقدر عليها ولا بأس أن يرجع للشعارات والقصائد البكائية !

* صحيح لن يحدث انفراج اقتصادي بمجرد مشاركة الجبهة الثورية وبنسبة كبيرة في السلطة ولكن التغيير السياسي وما يصاحبه من مؤشرات وآمال مقدمة للإصلاح الاقتصادي

* يكفي أن يكون على سدة الحكم رجال مسؤولون وتنظيمات ذات قيمة سياسية وقاعدة جماهيرية ليطمئن الناس للقادم مع الأيام

* سوف تندم أحزاب اليسار طويلاً على الفرصة التى أضاعتها والتي لن تجدها من بعد لا بانتخاب ولا بانقلاب !

* إن الحرية والتغيير من بعد اليوم هي الجبهة الثورية وكل تنظيم داخلها بقدر حجمه الحقيقي والحكومة القادمة ستكون حكومة القاعدة الأكبر للحرية والسلام والعدالة.

* على اليسار وفي مقدمته الحزب الشيوعي أن يتفرغ للصراع مع الإسلاميين (الكيزان)على المعارضة فالأقدار وسوء التقديرات دفعت سريعاً باليسار ليلحق بالإسلاميين في الشارع العريض!