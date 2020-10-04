المبعوث الكيني يُؤكِّد تعاون بلاده لتنفيذ السلام في السودان

جوبا: السوداني

أكد مبعوث الرئيس الكيني مسيوكا، استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاق حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمقر إقامته في جوبا بمبعوثَ الرئيس الكيني مسيوكا، الذي شارك ممثلاً لكينيا في احتفالات توقيع السلام.

وأبلغ المبعوث الكيني، النائب الأول، تهاني حكومة وشعب كينيا بمناسبة توقيع السلام، مثمناً جهود النائب الأول وقيادته لفريق التفاوض الحكومي والتي كُلّلت بتوقيع الإتفاق، فضلاً عن جهوده في سلام جنوب السودان.