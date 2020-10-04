الجماهير تهاجم سوداكال وتطالبه بالرحيل  أحداث مثيرة في الجمعية العمومية للمريخ الإدارة تعلن تأكيد النظام الأساسي وانتخاب اللجان العدلية وترفض تشكيل لجنة الحوكمة

الخرطوم : السوداني

أعلن مجلس المريخ تأكيد واجازة النظام الأساسي للنادي وذلك خلال الجمعية العمومية التي أقيمت مساء امس بملعب النادي بأم درمان.

وشهدت مراسم الجمعية العمومية أحداثا مثيرة حيث بدأت الأحداث بإعلان مجلس ادارة النادي اكتمال النصاب الأساسي والبداية في إجراءات قيام الجمعية وهي الخطوة التي رفضها عدد كبير من جماهير النادي التي تواجدت خارج ملعب النادي رافضة لقرارات مجلس الادارة ولقيام الجمعية العمومية عادا اياها بغير القانونية وفقا للقرار الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي قضى بتعليق إجراءات الجمعية وعدم الاعتراف بها.

وشنت الجماهير هجوما عنيفا على ممثل اللجنة المشرفة على اجراءات الجمعية العمومية من قبل الاتحاد مولانا حسب الرسول، وهتفت ضده قبل أن تطالبه بالمغادرة الفورية وتهدد بالاعتداء عليه.

وبالمقابل شهدت مراسم انعقاد الجمعية داخل الملعب، خلافا كبيرا حول الترشيحات التي دفع بها مجلس إدارة النادي للعمل في لجنة الانتخابات والتي ضمت عمر ابو شوك وآخرين، حيث رفض عدد من اعضاء الجمعية العمومية الخطوة وطالبوا بضرورة ان تكون الترشيحات من داخل الجمعية وهي الخطوة التي احتد فيها الطرفان.

لجنة الانتخابات

بعد الاستماع لعدة مقترحات تم إجراء تعديل في لجنة الانتخابات والدفع بمقترح آخر من قبل المجلس تمثل في لجنة انتخابات تضم في عضويتها كلاًّ من مجدي السليابي، ابراهيم فتح الرحمن، بابكر سلك، ازهري وداعة الله، شريف عبد الشافع، فتحي عبد الله، هاشم النمير، وأعلن أعضاء الجمعية العمومية موافقتهم عليها.

لجنة الاستئنافات

وواصل مجلس الادارة في طرح الترشيحات بشان لجنة الاستئنافات حيث دفع بلجنة مكونة من مولانا خالد سيد أحمد، العقيد خالد حسن، محمد هاشم علي، كمال الدسيس، موسى المصباح، الفاضل عوض الله، الفريق فاروق حسن محمد نور .. وأعلن أعضاء الجمعية العمومية موافقتهم عليها.

لجنة الانضباط

ودفع مجلس الادارة بترشيح اعضاء لجنة الانضباط التي تكونت من العميد ياسر ابو البشر، التاج عيساوي، ابوبكر الطيب، مولانا يحيى ابراهيم، مولانا عمر صالح، عادل أحمد سعيد، طارق بلة.

وشهدت مراسم ختام الجمعية العمومية، أحداثا مثيرة حيث خرج رئيس نادي المريخ سوداكال مصحوبا بهتافات معادية وذلك عقب رفضه تشكيل لجنة الحوكمة.