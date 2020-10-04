جولات ساخنة في الدوري اليوم الهلال ينازل الفرسان والمريخ يتحدى (أزرق شيكان) الخرطوم يبحث عن مواصلة صحوته أمام (السلاطين) والشرطة في لقاء مصيري أمام الوادي

الخرطوم : السوداني

تتواصل اليوم الأحد مباريات منافسة الدوري الممتاز في مباريات مهمه، يتوقع أن تشهد تنافساً محموماً بين الأندية للحصول على نقاط المباريات كاملة، وفي طليعة مباريات اليوم سيبحث الهلال بملعب الخرطوم عن العودة لسكة الانتصارات في مواجهة الأهلي العاصمي في مباراة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين معاً، فالهلال الذي يجلس في صدارة الترتيب برصيد (60) نقطة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الخرطوم الوطني بهدف دون رد، ويعول الفاتح النقر على صحوة مرتقبة للفريق خلال مباراة اليوم قد تعيد للاعبين الثقة في إمكاناتهم مع دخول المنافسة في فترات حرجه لا تقبل التفريط، بينما يمتلك الأهلي الخرطوم في رصيده (28) نقطة وسيسعى الفريق اليوم لتحقيق الانتصار للابتعاد عن منطقة الخطر وكان “الفرسان” قد فازوا في الجولة الماضية على الأهلي عطبرة بهدفين دون رد وقبل ذلك كانوا قد فرضوا التعادل الإيجابي على المريخ بهدفين لكل.

وفي قمة مباريات الجولة سيواجه المريخ فريق هلال الأبيض حيث يسعى الأحمر لمواصلة مطاردة الهلال ويرفع الفريق شعار ممنوع التفريط حيث يجلس المريخ في المركز الثاني برصيد (58) نقطة وفاز الفريق في الجولة الماضية على الفلاح عطبرة بهدفين دون رد، بينما تعثر هلال الأبيض بالتعادل مع مريخ الفاشر وفقد التبلدي المركز الثالث لصالح الأمل عطبرة الذي يجلس في الراحة اليوم ولهلال الأبيض (51) نقطة.

أما في بقية المباريات فسيسعى الخرطوم الوطني (36) نقطة لتأكيد صحوته في مواجهة مريخ الفاشر (45) نقطة، ويواجه هلال الفاشر (32) نقطة فريق الرابطة كوستي (25) نقطة، فيما سيبحث حي العرب بورتسودان (44) نقطة عن تحقيق الانتصار على الفلاح عطبرة (26) نقطة.

وسيعمل الأهلي شندي (39) نقطة على مواصلة صحوته الأخيرة في مواجهة هلال كادوقلي صاحب العشرين نقطة، فيما سيحاول الأهلي عطبرة متذيل الترتيب برصيد (17) نقطة تحقيق صحوة أمام الاهلي مروي الذي يجلس في وسط الترتيب برصيد (38) نقطة، وآخر مباريات اليوم ستجمع حي الوادي نيالا (44) نقطة بالشرطة القضارف صاحب (23) نقطة علماً بأن الوادي كان يجلس في الراحة خلال الجولة الماضية بينما يجلس الأمل (52) نقطة في الراحة خلال جولة اليوم.