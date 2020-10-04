منتخب الشباب يواصل التحضيرات

عاد المنتخب السوداني لكرة القدم تحت 20 سنة إلى التدريبات عند الساعة السابعة من صباح أمس (السبت)، على إستاد الخرطوم، وذلك تحت إشراف الكابتن منير لهباب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل، وطاقمه المعاون بقيادة الكابتن محمد موسى المدرب العام للمنتخب، وكان شباب صقور الجديان قد خلدوا إلى الراحة يوم الجمعة 2 أكتوبر خلال معسكرهم المتواصل في فندق أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، ودخل منتخب الشباب المرحلة الثالثة في برنامج تحضيراته للمشاركة ببطولة التحدي لدول شرق ووسط إفريقيا Cecafa، في ديسمبر المقبل، ومن ثم تصفيات أمم إفريقيا بموريتانيا 2021م.

يذكر أن القطب الرياضي محمد حسن قام بتقديم فاكهة وتعويضات لمنتخب الشباب بمران صباح السبت في بادرة وجدت الاستحسان وهو اللصيق بالمنتخبات من خلال تواجده في أكثر من فندق يديره بالسنوات الأخيرة.