“ضياء الدين بلال” في أول تغريدة له وهو يغادر دَفة رئاسة تحرير “السوداني”

الخرطوم: السوداني

في أول تغريدة له وهو يتهيأ لمغادرة دفة رئاسة تحرير صحيفة السوداني، عقب 10 سنوات متواصلة، ظل على رأسها بلا انقطاع، دوّن الأستاذ “ضياء الدين بلال” اليوم قائلاً:

في ١٠ / ١٠ / ٢٠١٠، تقلّدت منصب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) في مولدها الثالث.

الآن في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٠م، قرّرت منذ أشهر، مُغادرة المنصب، وأخطرت رئيس مجلس الإدارة بذلك، مع استمرار الكتابة بأخيرة الصحيفة.

سيخلفني على المنصب، الشاب الخلُوق، النبيل، أخو الإخوان، رفيق السَّهر والمتاعِب، عطاف محمد مختار وهو أهلٌ لقيادة الصحيفة.

شرّفني مشكوراً مجلس الإدارة تكريماً منه بأن أصبح رئيساً للمجلس.

تمنياتي بالتوفيق والنجاح للحبيب عطاف وطاقم الصحيفة التحريري.