وفاة (5) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري.. تعرّف على التفاصيل

الخرطوم: السوداني

تسبّب حادث مروري في وفاة عدد (5) أشخاص من أسرة واحدة وتحطم مركبتي صالون ولوري.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أن الحادث وقع بمنطقة المويلح غربي أم درمان نتيجة تخطي سائق المركبة صالون آكسنت لمركبة تسير أمامه وانحرفت عربته واصطدمت بمركبة لوري تسير في الاتجاه المعاكس ونتجت عن ذلك وفاة أسرة مُكوّنة من (5) أشخاص في الحال.

وفور ورود البلاغ تحرّكت الإدارة العامة للمرور عبر الدوريات الموجودة بطرق المرور السريع وتم نقل الجثامين للمشرحة وسحب المركبات وتنظيم حركة السير وإزالة مُخلّفات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.