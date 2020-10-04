البرهان يعود إلى البلاد قادماً من الكويت

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم الأحد قادماً من دولة الكويت، بعد زيارة قصيرة قدم خلالها واجب العزاء والمواساة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى شعب دولة الكويت في وفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

كما قدم رئيس مجلس السيادة، التهنئة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بَحَثَ مع أمير دولة الكويت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها والمُحافظة عليها كما كانت في عهد الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.