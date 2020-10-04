فيصل: تنفيذ اتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع “المهمة الأصعب”

الخرطوم: السوداني

قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية وأطراف عملية السلام يُعتبر حدثاً عظيماً.

وأشاد فيصل بإسه‍امات قيادات قوى الحرية والتغيير والسياسيين والفنيين الذين شاركوا في عملية التفاوض، ممتدحاً مشاركة الإعلاميين وأهل الفن والشعراء والموسيقيين في مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام.

ووصف المهمة القادمة المتمثلة في كيفية تنفيذ هذا الإتفاق وانزاله على أرض الواقع بالمهمة الأصعب، موضحاً أن تنفيذ اتفاق السلام ستواجهه عقبات وصعوبات سيتم تجاوزها بالإرادة والتصميم والرغبة في تحقيق السلام لخدمة البلاد .

وأشاد بالمساهمات الكبيرة التى قدمتها دولة جنوب السودان في عملية السلام بالبلاد.

وأضاف: “دفء المشاعر والأخوة الصادقة لدى شعب جنوب السودان والرغبة في تمتين العلاقات والتى يجب أن تُقابل بشئ مماثل”.

ودعا فيصل قطاعات الصحفيين والشعراء والفنيين والسياسيين والتكنوقراط ومنظمات المجتمع المدني بتقديم مساهماتهم تجاه دولة جنوب السودان، مؤكداً التزام الدولة بمساعدة هذه القطاعات للقيام بهذا الدور.