الكهرباء تعلن عن برمجة قطوعات في بورتسودان تصل لأكثر من (8) ساعات يومياً عقب توقف البارجة التركية

الخرطوم: محمد الطاهر

اعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، إدارة كهرباء ولاية البحر الأحمر، عن تنفيذ قطوعات مبرمجة تصل إلى أكثر من (8) ساعات لكل خط في اليوم، موزعة ما بين 4 إلى 5 ساعات تتكرر (مرتين) خلال 24 ساعة.

وذلك نتيجة لخروج البارجة التركية منذ السبت الماضي عن الخدمة بسبب نقص الوقود “الفيرنس”.

وتعاني مدينة بورتسودان حالياً نسبة عجز في الإمداد الكهربائي يصل إلى (50%) بعد خروج البارجة التركية عن الخدمة، ويتم إمدادها من كهرباء سد مروي، الذي يوفر (80) ميغاواط، بينما يتراوح احتياج المدينة بين (150- 160) ميغاواط.

وكان منسق البارجة التركية قد أوضح أن باخرة محملة بوقود “فيرنس” رست بميناء بورتسودان، لكن الجهات المعنية لم توفر للمستورد مطالبته من النقود.

وقال إن والي البحر الأحمر بذل جهوداً في الإتصال بالمركز لتوفير مبلغ الوقود للمستورد، حيث اتصل بكل الجهات المعنية بالمالية الاتحادية، وبنك السودان، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لم تمكن الجهات المعنية من الإيفاء بالإلترامات المطلوبة. “وفق قوله”.