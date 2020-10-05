والي الجزيرة يحمل المركز مسؤولية تفاقم معاش الناس بالولاية

ودمدني: عمران الجميعابي

حمل د. عبد الله إدريس والي ولاية الجزيرة حكومة المركز مسؤلية تفاقم معاش الناس بالولاية بوجود نقص حاد في الإمداد اليومي للسلع الاستراتيجية المدعومة في وقت أكد فيه التزام حكومة الولاية بتخصيص دار لرابطة الإعلاميين واعتبره التزاما أخلاقيا.

وقال إدريس لدي لقائه بوفد من رابطة الإعلاميين بمكتبه أمس إن الإعلام يمثل رأس الرمح لنجاح الفترة الانتقالية وكشف مواقع الخلل لمعالجتها وأقر بتفاقم معاش الناس بالولاية وعزا ذلك لضعف الإمداد اليومي للسلع الضرورية. وأضاف أن فترة النظام البائد كان بها استنزاف كبير للأموال عبر الواجهات الحزبية متسائلا أين ذهبت هذه الأموال ولم تنعكس على حياة الناس؟ وشدد على ضرورة دعم الحكومة المركزية للحكومة المدنية بالولايات حتى يشعر الناس بالتغيير وأشار إلى سعي لجنة ازالة وتفكيك التمكين جهودها في الاضطلاع بمهامها قائلا إنه سيتم تفكيك التمكين صامولة صامولة بالولاية بكشف عدد من الملفات خلال الأسبوعين القادمين، ودعا الإعلام لضرورة شحذ هم الجهد الشعبي في المساهمة في إعمار المدارس التي تأثرت بالفيضان، مؤكدا هدف حكومة الولاية لاعادة الهيكل التنظيمي لوضعه الطبيعي بدءا من الوحدة الإدارية.