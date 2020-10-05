اتجاه لاستحداث وزارات جديدة

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال مصدر بقِوى الحُرية والتغيير لـ(السوداني) إن هناك اتجاها لاستحداث وزارات جديدة، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة موضوعية لتفكيك ثلاث وزارات على الأقل، واستحداث وزارة جديدة.

وأوضح: الوزارات الجديدة ليست فقط من أجل استيعاب وزراء الجبهة الثورية، مشيرًا إلى أنه بعد هيكلة الوزارات سيتم تعيين وزراء الجبهة الثورية وفق الوثيقة الدستورية.

وأضاف: الوزرات التي ستتم هيكلتها وتفكيكها هي وزارة التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، الرعاية الاجتماعية والعمل، استحداث وزارة جديدة هي وزارة السلام.

وأشار مصدر (السوداني) إلى أنه سيصدر في الـ10 من أكتوبر مرسوم بتكوين اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق ومراقبة الاتفاقية من طرفي الاتفاق.