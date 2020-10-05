تكامل اكاديمي بين السودان وجنوب السودان

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. انتصار صغيرون عن مشروع للتكامل الأكاديمي بين السودان وجمهورية جنوب السودان .

وكشفت عن اجتماعات عقدتها في جوبا مع وزير التعليم العالي ومدراء الجامعات بجنوب السودان .

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي من داخل الطائرة اثناء عودتها من جوبا ، امس، إن التكامل الاكاديمي سيشمل جميع المجالات وأن السودان سيقدم يد العون في مجالات المنح والدعومات والتدريس والتدريب.

وأكدت أن الخطوة تجيء وفقاً لتوجيه الحكومة الانتقالية بالتكامل بين الخرطوم وجوبا في شتى المجالات .