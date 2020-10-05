أديب : لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا عبر المجلس التشريعي

الخرطوم : وجدان طلحة

قال رئيس لجنة فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل اديب، انه لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية الا بواسطة المجلس التشريعي وبأغلبية الثلثين .

واكد اديب في حديثه لـ(السودانية) أن المادة (69) من الوثيقة الدستورية تنص على انه يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التي تُوقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق احكامها، وقال حسب احكام الوثيقة لا يجوز تعديل او الغاء هذه الوثيقة الدستورية الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، واضاف : الآن المجلس لم يتم تكوينه بالتالي لا يجوز تعديل احكام الوثيقة الدستورية .