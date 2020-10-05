لجان مشتركة بين الحرية والتغيير والحلو

جوبا: أم سلمة العشا

كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية ابراهيم الشيخ عن تكوين لجان مشتركة بين التحالف ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو لمناقشة القضايا التي تمثل الأزمة وعلى رأسها قضية فصل الدين عن الدولة.

والتأم اجتماع غير رسمي ضم وفد تحالف قوى الحرية والتغيير وعبد العزيز الحلو على هامش احتفال توقيع السلام النهائي بجوبا.

وقال الشيخ لـ(السوداني) إن الاجتماع ازال الجفوة وساعد كثيرا في تقارب وجهات النظر بين الجانبين، ووصف اللقاء بالايجابي والمثمر وسيدفع في اتجاه اكثر ايجابية.

وأكد الشيخ أن اللجان ستبدأ في عملها في جوبا ومن المتوقع أن تباشر اللقاءات الاسبوع المقبل.

ووقّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية شمال، جناح عبد العزيز الحلو، اتفاق مبادئ من 6 بنود.

ونصت الاتفاق على إقامة دولة ديمقراطية وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها، بجانب مبدأ التفاوض على أساس فصل الدين عن الدولة، ووقف العدائيات والتفاوض على أساس احترام حقوق المواطنة والتعدد الإثني والثقافي.