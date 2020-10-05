منتخب الناشئين يعود للتدريبات والشباب يوالي التحضيرات

عاد المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم تحت (20) سنة، إلى التحضيرات بعد طول غياب؛ حيث تدرب عند الساعة الثامنة من صباح أمس، عقب توقف دام لسبعة أشهر، وعاين الكابتن منير لهباب المران من أعلى المقصورة، واشتمل التدريب على تقسيم لاعبي كلية الخرطوم إلى ثلاثة فرق، وأجريت أكثر من تقسيمة داخلية بينهم، وقف عليها من أرضية الملعب الكابتن حمد كمال المدرب العام للمنتخب، في وجود الطاقم الوطني المعاون بقيادة الكابتن معتصم خالد، والكابتن محمد موسى، والكابتن حسن عوض مدرب الحراس والدكتور أسعد سلمان اخصائي العلاج الطبيعي، وسيوالي المنتخب تدريباته يومي الإثنين والثلاثاء. وبالمقابل والى منتخب الشباب التدريبات اليومية من خلال معسكره المستمر في فندق أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2 صباحا أيضاً، تحت إشراف المدير الفني للمنتخبات السنية الكابتن منير لهباب، وبوجود كامل الطاقم الوطني المعاون، وجرى المران بطابع تكتيكي أكثر في إنفاذ بعض الأعمال الخاصة ببناء الهجمة، ومعالجة العكسيات في مواجهة المرمى، وسيوالى منتخب الشباب تدريباته اليومية الصباحية على ملعب استاد الخرطوم بذات الوتيرة ، في طريق تحضيراته لبطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا CECAFA خلال شهر ديسمبر المقبل ، والتي كان مزمع استضافتها في السودان قبل اعتذار وزارة الشباب والرياضة بالبلاد عن ذلك بداعي جائحة كورونا.