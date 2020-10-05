حميدتي يجدد مناشدته للاتحادات والأندية في تكملة إجراءات فتح حساب ( الدولار)

جدد المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA مناشدته للاتحادات المحلية والانتقالية، وأندية الممتاز والوسيط، بالاسراع في تكملة إجراءاتها الخاصة بفتح الحساب بالعملة الأجنبية ، وذلك حتى يتم إيداع الدعم المقرر لهم بالدولار، وكان الاتحاد قد قرر رفد خزانة أي نادي في الدوري الممتاز بمبلغ (10) آلاف دولار، وكل نادٍ في المرحلة المشتركة بسباق الترشح للدوري الممتاز بمبلغ (6) آلاف دولار، وكل اتحاد محلي بمبلغ (2) ألف دولار، وكل اتحاد انتقالي بمبلغ (ألف) دولار، بالإضافة إلى مبلغ (4) آلاف دولار لكل نادٍ في منافسة الوسيط، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الاتحاد السوداني لكرة القدم بدعم عضويته من أجل تسيير النشاط خلال زيادة الدعم السنوي طردياً في الثلاث سنوات الأخيرة.