لجنة كرة الصالات والشاطئية تجتمع اليوم

تعقد لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية إجتماعاً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، برئاسة الاستاذ معتز محمد لطيف (الشاعر) ، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم الرئيس المكلف للجنة كرة الصالات والشاطئية، ويأتي الاجتماع الدوري للجنة لمتابعة التكاليف الصادرة، وما تم في عدد من الملفات، وتجري الترتيبات على قدم وساق لإطلاق أول دوري رسمي تحت مظلة الاتحاد السوداني لكرة القدم في كرة القدم داخل الصالات بالأول من نوفمبر المقبل، ويتم حالياً تنقيح الطلبات المقدمة من جانب الأندية لإعتماد تسجيلها النهائي، وكذلك التنسيق في تسجيلات اللاعبين مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم. ويسبق انطلاق الدوري إقامة أكثر من ورشة للمدربين والحكام يجري الترتيب لها، وتستمر حالياً تمارين المدربين والحكام أسبوعياً في ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2. وكانت اللجنة قد أقامت الدورة التنشيطية لكرة الصالات سابقاً، وترتب حالياً لدورة تنشيطية لكرة القدم داخل الصالات للنساء، واعتمدت مبديئاً صالة نجاة صالح في الحديقة الدولية لمباريات الدوري الرسمي، وتسعى عبر لجنة تسويق داخلية من أجل جلب رعاية وبث للمنافسة في نسختها الأولى.