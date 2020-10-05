بداية إضراب المراجع العام في كل السودان

الخرطوم: السوداني

بدأ العاملون في ديوان المراجع العام اليوم الاثنين، إضرابهم عن العمل في كل أنحاء البلاد عقب حضور رؤساء الفرق والمُراجعين بالولايات إلى الخرطوم، حيث يستمر الإضراب حتى الأربعاء كخطوة أولية.

وكشفت متابعات (السوداني)، عن فشل جهود الوساطة التي قادها المراجع العام الأسبق أبو بكر مارن حتى وقت متأخر من ليل أمس مع جميع الأطراف بغية العدول عن خيار الإضراب ورفعه لجهة ما قد يسببه من أضرار على الخدمة المدنية.

وأبدى عددٌ من المراحعين، استغرابهم لبقاء المراجع العام ونوابه في مناصبهم رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة المدنية، معلنين تمسكهم القاطع بمطالبهم المرفوعة في بيانهم الأول، مؤكدين اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حال عدم تنفيذها من جانب المجلس السيادي، بالإضافة الى رفض أي عملية تعيين تتم من خارج الديوان مرة أخرى، فضلاً عن حسم قضية تبعية الديوان وتعديل مواد في الوثيقة الدستورية لتتماشى مع قانون المراجع العام لسنة 2015 وحسم جدل الهيكل الراتبي للعاملين بالديوان.

ويذكر ان المراجع العام ونوابه قد تم تعيينهم منذ العام ٢٠١٠ مت يزالوان مستمرين حتى اللحظة.