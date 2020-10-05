اتفاق لتطوير أراضٍ زراعية بأبو حمد بقيمة (225) مليون دولار

الخرطوم: السوداني

اتفقت شركة اي اتش سي فود القابضة، المملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة، ومجموعة “دال”، اليوم الاثنين، على تطوير أراضٍ زراعية بمنطقة أبو حمد بولاية نهر النيل، وضمن الاتفاق خطة استثمارية على مدار (5) أعوام بقيمة تزيد عن (225) مليون دولار تركز على تطوير واستصلاح أكثر من (100) ألف فدان من الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذه المزرعة أكثر من (400) ألف طن متري من المحاصيل الزراعية ما يسهم في عائد الصادر بقيمة مليار دولار على مدار الأعوام الـ(10) القادمةوخلق فرص عمل جديدة لأكثر من (5) آلاف شخص في السوق السودانية، بما في ذلك المزرعة وجزء من الخدمات الإضافية الداعمة لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة اي اتش سي فود، مأمون عثمان، “إن هذا الاستثمار المؤثّر يؤدي لتأمين الإنتاج الزراعي النوعي عالي الجودة، ويحقق التكامل الغذائي ضمن سلسلة التوريد المتخصصة على مستوى شركتنا”.

وقال رئيس مجموعة “دال” أسامة داؤود عبداللطيف، إن هذه الشراكة القيّمة إيجابية العائد للسودان وتنمية المجتمع المحلي ضمن المناطق الريفية بما في ذلك الاستثمار في الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجات البلاد، بما سيؤدي إلى تحسين الأساليب والطرق الزراعية، وحماية البيئة والحد من استهلاك وهدر المياه.