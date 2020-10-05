شاهد بالفيديو.. وزير الإعلام السوداني يردد أغنية وطنية داخل الطائرة ابتهاجاً بالسلام

الخرطوم: السوداني

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الثقافة والاعلام السوداني “فيصل محمد صالح” يردد مع المطربة السودانية “هدى عربي” أغنية وطنية داخل الطائرة ابتهاجا بتوقيع السلام، في طريق عودتهم من جوبا.

وبدا “فيصل” طرباً وهو يقف في منتصف ممر الطائرة بجانب “عربي” مرددا للاغنية الوطنية التي يقول مطلعها:

في الفؤاد ترعاه العناية.. بين ضلوعي الوطن العزيز.. غير سلامتك ما عندي غاية ..لي عداه بسوي النكاية .. وإن هزمت بلملم قواي .. إن شاء الله تسلم وطني العزيز.

والتي اشتهر بأدائها الفنان السوداني “بادي محمد الطيب”، وهي من كلمات الشاعر المجيد ” يوسف مصطفى التني”.