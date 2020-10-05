حمدوك يتسلّم رسالة نصيّة من نظيره المصري

الخرطوم: السوداني

تسلّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الاثنين، رسالة نصية من نظيره رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان حسام عيسى، بعد تسليم الرسالة، أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء علاقات التعاون بين البلدين وسُبُل دعمها وتطويرها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب في مجالات الصناعة والتعليم والطرق والجسور، موضحاً أنّ اللقاء تناول مسار تنفيذ المشروعات والبرامج المُشتركة التي تمّ الاتفاق عليها إبان زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة للبلاد في مجالات الصحة والتعليم النقل والتجارة والزراعة، بجانب كل المشروعات قيد التنفيذ، من أجل استغلال كافة الفرص الضخمة المتاحة بين البلدين لمصلحة شعبي وادي النيل.