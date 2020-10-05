193 دولة بالأمم المتحدة تنتخب مرشح المملكة نائباً لرئيس اللجنة الثالثة

السوداني: وكالات

انتخبت 193 دولة عضوة بالجمعية العامة للأمم المتحدة مرشح المملكة العربية السعودية د. خالد منزلاوي نائباً لرئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”: يعكس هذا الاجماع ثقة المجتمع الدولي والمنظومة الأممية في الدور الريادي والقيادي للمملكة العربية السعودية على المستوى الدولي وثقتهم في مرشح المملكة وما يحمله من مؤهلات وخبرات تأهله لنيل هذا الترشح وأداء عمله على أكمل وجه.

وتأتي نتيجة الانتخاب مكملة للجهود والإنجازات التي حققتها ومازالت تحققها المملكة على المستويات الدولية كافة والإنسانية والاجتماعية والثقافية خاصة، وذلك بوصفها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ورئيساً لمجموعة العشرين هذا العام.