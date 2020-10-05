شاهد بالفيديو.. مدى تفاقم أزمة الخبز بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مدي تفاقم أزمة الخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصورة ضاعفت من معاناة المواطن اليومية.

وعكس المقطع حشود غفيرة من المواطنين (رجال ونساء) أمام أحد الافران في انتظار حصتهم من الخبز، بينما بدت بجانبهم مفارش للمبيت، وأعادت مقاطع الفيديو أزمة الخبز إلى الواجهة على منصات التواصل الاجتماعي في السودان.

وتشهد العاصمة الخرطوم أزمة حادة في الخبز والوقود وغاز الطهي متواصلة منذ عدة أيام، يضطر البعض لتسجيل أسمائهم في الساعات الأولى من الفجر و الانتظار لساعات طويلة للحصول على حصتهم من الخبز.