تجهيز كامل للقاعة المُخصّصة بمحاكمة مُتّهمي انقلاب 30 يونيو 1989

الخرطوم: أم سلمة العشا

أعدت السلطات المختصة، قاعة مهيأة بالكامل لانعقاد جلسات محاكمة مُتّهمي مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م اليوم الثلاثاء، على رأسهم المتهم عمر البشير وآخرون.

وتم تجهيز قاعة تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بشارع عبيد ختم، وتخصيص حاجز منفصل تم تصميمه بسلاسل حديدية خاص بالمتهمين بخلاف القفص الحديدي الذي صمم في قاعة التدريب القضائي بضاحية أركويت سابقاً.

وبحسب ما رصدت (السوداني)، فإن القاعة مهيأة بالكامل من حيث التهوية والتبريد والمساحة والمقاعد المتباعدة، بجانب وجود شاشات لبث المحاكمة مباشرة داخل القاعة.

وكانت هيئة الدفاع، طلبت بتغيير القاعة السابقة التي بدأت فيها جلسات المحاكمة لعدم توافر الاشتراطات الصحية نتيجة لانتشار فيروس “كورونا” وتسبب عدم وجودها في بدء الإجراءات الخاصة بالمحاكمة رغم مرور (5) جلسات دون الانخراط في المحاكمة التي تبدأ بسماع خطبة الادعاء من قبل الاتهام حسب ما أشار إليه قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم.