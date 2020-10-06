بسبب (بيت الجالوص) علي بلدو يطالب اللجنة التمهيدية للصحفيين بالاعتذار العلني

الخرطوم: كوكتيل

طالب الدكتور علي بلدو اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين بالتقدم بالاعتذار الفوري والعلني، عن ماوصفه بالدور المخزي الذي قام به الاتحاد السابق قيامه بالاستعانة بالسلطة القمعية -حسب تعبيره- في إيقاف بث مسلسله بيت الجالوص عبر الإذاعة السودانية في رمضان من العام ٢٠١٦، مما تسبب في أضرار مادية و معنوية و أدبية لا حصر لها.

وأضاف بلدو (أعبر عن عميق شكري لجميع الصحفبين الذين استنكروا الأمر وقتها بشجاعة نادرة مثل شبكة الصحفيين وصحافيو حقوق الإنسان جهرا وجَمعية (صحافيون ضد الجريمة) جاك ورابطة الصحافيات وغيرهَم من الشرفاء والمهنيين).

و أشار علي بلدو إلى أن مثل هذا الاعتذار يرسي أدباً جديداً ويسهم في المصالحة والتعافي في المجتمع ككل، مضيفاً: كما يزيل وصمة العار وتلطيخ وجه الصحافة الناصع مما لحق بها، وفي نفس الوقت سيشكل جرس إنذار لبائعي الأقلام والذمم والذين أزكمت رائحة جالوصهم الأنوف، بألا مكان لهم في صحافة الثورة والسودان الجديد.