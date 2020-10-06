تواريخ مثيرة لخارطة مسابقات 2021م

اعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن خارطة الموسم 2020-2021 بعد توافق اللجنة المنظمة للمسابقات ولجنة أوضاع اللاعبين على الخارطة وفترات التسجيلات.

وحدد الاتحاد فترة تسجيل اللاعبين الأجانب من خارج السودان من 21 اكتوبر 2020 إلى 15 نوفمبر 2020 على أن تكون فترة تسجيلات اللاعبين الوطنيين والأجانب داخل السودان في الفترة 1 إلى 15 نوفمبر 2020.

وأقر الاتحاد الفترة من 16 نوفمبر الى 7 ديسمبر لإعداد الأندية للموسم وأن يبدأ النصف الأول من الموسم 2020-2021 في 8 ديسمبر 2020 وينتهي 7 مارس 2021 وتُفتح فترة التسجيلات الثانية في 8 مارس 2021 وتنتهي في 17 من نفس الشهر.

وتبدأ فترة الإعداد الثانية في 18 مارس 2021 إلى الأول من أبريل من العام القادم على أن يُستأنف النصف الثاني من الموسم في الثاني من أبريل 2021 وينتهي الموسم في 15 يوليو 2021.