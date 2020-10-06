امرأة تقتحم عالم الهجانة وتنظم السباق الأول للهجن

الخرطوم : رحاب فريني

اقتحمت فاطمة الدود مهدي حفيدة اميرة المهدية حسب الله عالم الهجانة وسط اعجاب من قبل الابالة وقدمت السيف التاريخي لوالدها ليكون من ضمن جوائز الاحتفال الذي اقامته امس .

حيث نظم نادي غرير لسباق الهجن الذي تترأسه امس مهرجان السباق السنوي الاول على شرف الشيخ الدود مهدي حفيد الشيخ حسب الله امير المهدية وذلك بميدان الشيخ زائد بمنطقة ابو جيرة شرق النيل بحضور الناظر أحمد أبو سن ناظر الشكرية.

وتم خلال الاحتفال تقديم السيف التاريخي الخاص بوالدها للفائز اضافة الى منح عدد من الجوائز لبقية الفائزين.

واكدت فاطمة الدود مهدي رئيس نادي غرير في كلمتها امام الاحتفال الذي اقيم بهذه المناسبة أن الهجانة رغم التجاهل الذي وجدوه في فترة الانقاذ السابقة الا انهم عاشوا حياة حافلة بالصبر والكفاح في بيئة صحراوية قاسية داعمين لاقتصاد السودان بثروة حيوانية طائلة مؤكدة أنه نادي غرير جاء من اجل خدمة الابل وملاكها ومحبيها وليكون جسرا بين الثقافات والحضارات مشيرة الى انهم ينظرون للابل كثروة قومية تحتاج الى الارتقاء بنوعها وبتربيتها وتطوير منتجاتها كما انهم يتطلعون لانشاء مدينة رياضية سياحية بكافة توابعها لتطوير سباقات الهجن في السودان .

من جانبه ابدى ناظر الشكرية أحمد أبوسن سعادته بولوج نادي غرير لعالم الهجن ليربط اقصى شمال دارفور بشرق السودان والبطانة في ملحمة انسانية فريدة .

واشاد عثمان محمد المبارك رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن أن السباق بمشاركة كل ولايات السودان المنتجة للابل مبديا سعادته بدخول نادي غرير الى ميادين الهجن وولوج المرأة الى عالمه وقال إن السودان يتميز بسلالات مطلوبة عالميا، مشيرا الى أن سيف الدود هو سيف تاريخي لاهلنا في المهدية ولقبيلة الماهرية .

وعقب السباق تم توزيع الجوائز للفائزين كما اهدى عاصم ابو القاسم الفائز بسيف الدود التاريخي اهدى السيف الى ناظر الشكرية في لفتة وجدت الاشادة من الحضور .