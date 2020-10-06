مجلس حقوق الإنسان بجنيف ينهي ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

الخرطوم: السوداني

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020م، قراراً قضى بموجبه إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.

وقال السيد المندوب الدائم للسودان لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، خلال مخاطبته، الدول الأعضاء بالمجلس خلال جلسة اعتماد القرارات، إن اعتماد المجلس لهذا القرار بالإجماع يعكس ترحيب المجتمع الدولي بما تحقق من تطورات إيجابية في السودان فيما يتعلق بتعزيز واحترام حقوق السودان، كما يعكس في الوقت نفسه دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار في إرجاء البلاد كافة. كما أكد السيد المندوب الدائم، التزام السودان بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أنّ السودان ظلّ تحت بند الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بصورة مستمرة منذ العام 1993م.