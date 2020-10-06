بالصورة.. قيادي في النظام السابق يطل من على “فيسبوك” في أول ظهور منذ سقوط البشير

الخرطوم: السوداني

أطل بشكل مفاجىء القيادي في النظام السابق “ياسر يوسف” للنشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب غياب طويل امتد لسنوات منذ ماقبل سقوط البشير.

إذ يعود آخر منشور له إلى العام 2014 وقت صعوده وتعيينه وزيرا للدولة بوزارة الإعلام وبعدها تعيينه واليا للولاية الشمالية حتى فبراير 2019، قبل شهرين من سقوط نظام الإنقاذ.

واقتصر “يوسف” أولى تغريداته بنشر صورة مُعبرة تجمعه مع زميله القيادي المعتقل “أنس عمر” خلال استقباله له قبل سنوات بمطار “الضعين”، ابان تقلد الاخير منصب والي شرق دارفور.