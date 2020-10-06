شاهد بالفيديو.. سرقة لمستلزمات سيارة في “وقتٍ وجيز” في قلب الخرطوم

الخرطوم: محمد الطاهر

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، أغرب سرقة لفك مستلزمات سيارة كانت مغلقة الاقفال، في أقل من نصف ساعة بالسوق العربي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

وبدأ صاحب السيارة مندهشا على فتح اللص للسيارة وفك المسجل و غطاء الدركسون ومقابض أبواب داخلية و علامات ترقيم ناقل الحركة، وغيرها في “وقت وجيز” بلا مبالاة في وضح النهار.

وفسر البعض ارتكاب هذه الجرائم يتم عادة بواسطة شخصين، شخص يراقب و يتابع صاحب السيارة في مشواره، وآخر يقوم بالسرقة بارتياح، وعندما يهم صاحب السيارة بالعودة إلى سيارته يخطره رفيقه عبر الهاتف بالفرار.

لذا نصح العديدون على شبكات التواصل الاجتماعي بعدم إيقاف سيارتك بعيدةً عن وجهتك.