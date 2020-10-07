ورشة مرتقبة لمناقشة أزمة صادرات الماشية

الخرطوم :ابتهاج

تستعد الغرفة القومية للمصدرين، وشعبة مصدري الماشية الحية، لمناقشة مشكلات صادر الماشية، في ورشة عمل تخصصية تحت شعار (ازمة صادر الماشية وخارطة الحلول) في العاشر من اكتوبر الجاري.

وقال امين مال الغرفة ابراهيم ابوبكر لـ(السوداني) ان الورشة تسعى لوضع رؤية علمية ومنهجية لترقية اداء صادرات الماشية ، واضاف : التركيز سيكون على محوري الفاكسينات وتسويق اللحوم

وتقدم اوراق علمية أبرز محاورها الفاكسينات، جودة ومواصفات صادر الماشية، تسويق اللحوم السودانية في أسواق الخليج ، ترقية أداء عمليات صادر الماشية ، مشيرا الى ان الورشة تهدف لإيجاد معالجات حاسمة لكل مشكلات صادر الماشية.