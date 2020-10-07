هيئة المياه :تحسن موقف الامداد المائي وعودة محطة سوبا للعمل

الخرطوم : ابتهاج

شددت هيئة مياه الخرطوم،على اتخاذ تدابير ومعالجات في غضون اليومين الماضيين لتقليل ضائقة شح المياه بعدد من المناطق بمحليتي الخرطوم وأم درمان.

وقال مدير الهيئة انورالسادات في تعميم صحافي امس، ان النظافة في احواض الترسيب بمحطة المقرن تمضي بوتيرة متسارعة، بجانب اكتمال نظافة حوض الترسيب الرابع ودخوله الخدمة وجاري العمل في الأحواض المتبقية .

وأكد السادات ان معالجات مستمرة لأحياء( شرقي النزهة و العشرة بتحسين الامداد المائي لها من خطوط أخرى ، كاشفا عن تنفيذ خط ناقل جديد لتغذية هذه الاحياء ليحل مشكلة الشح بصورة نهائية بعد تشغيل محطة مياه المقرن بطاقتها القصوي، لافتا لمد خط ( 10) بوصة من محطة مياه الصحافه، لتغذية العشرة جنوب فضلا عن امداد منطقة العشره بـ(3) تناكر.

واوضح السادات، ان مناطق ام درمان المتاثرة بنقص المياه تم توفير امداد المياه لها بواسطة التناكر، والجهود مبذولة لزيادة عددها ونوه السادات، لتغذية من محطة بيت المال تقدر بـ(10) آلاف متر مكعب في اليوم لتوفير الامداد لاحياء ام درمان القديمة( الشهداء، السوق الشعبي، العباسية، الملازمين، الامراء) لافتا الى مد خط ناقل(بوصة لتحسين الامداد في منطقة العباسية.

واعلن السادات، عن اصلاح العطل في محطة مياه سوبا وعودة الامداد تدريجيا مبينا ان الامداد المائي تحسن في( الصحافه جبرة الكلاكات لافتا الى توفير الوقود لمولدات الآبار الجوفية تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن توفير طلمبة جديدة لمحطة مياه الصحافة، يجري العمل في تركيبها لتحسين الامداد للمناطق التي تغطيها المحطة.

واشار لتركيب طلمبة ضخ عالية لمحطة مياه بحري ادت لاستقرار امداد المياه عبر الخط الناقل لاحياء( بري، الرياض، اركويت،امتداد ناصر،المنشية،القيادة العامة، قاردن سيتي) فضلا عن تحسين موقف المياه الداخله لمحطة الصحافة.