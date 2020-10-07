شكاوي من مشاكل في إنتاج الفاكهة بالكتياب

الخرطوم : رحاب فريني

أكد منتج فاكهة بمشروع الكتياب منطقة الجابراب بولاية نهر النيل جعفر عبدالعاطي وجود مشاكل كبرى تواجه إنتاج الفاكهة بالمشروع على رأسها التمويل وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والترحيل.

وقال في حديثه لـ ( السوداني )ان التمويل في مشروع الكتياب ذاتي ولكن تواجهنا مشكلة في ارتفاع أسعار المدخلات خاصة السماد الذي ارتفع سعره الى 5 آلاف جنيه من البنك الزراعي ، واضاف البنك الزراعي لم يفتح باب التمويل حتى الآن وهنالك مشكلة تواجهنا في الحصول على السماد والتقاوي والمبيدات، مناشدا البنك الزراعي بولاية نهر النيل بتمويل المدخلات عن طريق إدارة المشاريع حسب المساحة المزروعة عبر مناديب البنك الزراعي ، مشيرا لارتفاع أسعار الفاكهة ، لارتفاع أسعار المدخلات وتكلفة الترحيل من مناطق الإنتاج الى ولاية الخرطوم (السوق المحلي) حيث بلغت 30 الف جنيه للدفار و 35 ألف للوري بدلا عن 15 الف جنيه ، مشيرا إلى أن سعر 100 حبة برتقال تتراوح مابين 1300 _ 1400 جنيه ، وسعر 100 حبة من القريب فروت 2 الف جنيه وسعر كرتونة اليوسفي 1200 _ 1300 جنيه .

وفي ذات السياق شكا جعفر من تردي البيئة بالسوق المحلي وانعدام الأمن ، وقال نواجه مشاكل كبرى في عدم إزالة المخلفات وغياب كامل للمحلية رغم تحصيل رسوم النفايات من قبل التجار ، إضافة لوجود مشاكل كبرى في انعدام الأمن تتمثل في السرقات والخطف ، بجانب عدم تنظيم السوق والعرض على الشارع العام ، مناشدا محلية ولاية الخرطوم بعمل حملات نظافة وتنظيم للسوق وازالة المخلفات .