الكهرباء تشل الإنتاج بمصانع الخرطوم

الخرطوم :الطيب علي

كشف عدد من أصحاب المصانع عن تراجع إنتاجها لنحو 50٪ بسبب برمجة قطوعات الكهرباء، مشيرين لصعوبات كبرى في الحصول على الوقود لتفادي انقطاع الكهرباء.

ووصف صاحب أحد المصانع عباس علي السيد لـ السوداني قطوعات الكهرباء على القطاع بغير المبررة وأضاف أن التيار الكهربائي يأتي يوما بعد يوم للمصانع وتابع من المفترض أن يكون الإمداد منسابا لـ (3) أيام على التوالي ليتم قطعه بعدها.

ولفت أثر الكهرباء على المواد الخام وزيادة تكلفة الإنتاج والتكلفة الرأسمالية للمصانع وتابع أن إنتاج المصانع تراجع بنسبة 50٪بسبب قطوعات الكهرباء مضيفا لا توجد اي مبررات للقطوعات عن القطاع الصناعي خاصة أن هناك حاجة كبيرة للإنتاج من أجل العمل ومحاربة البطالة.

وشدد على أهمية أن تضع الحكومة الاولوية لكهرباء القطاعات الانتاجية خاصة القطاع الصناعي وأضاف لم نجد حكومة راشدة تتفهم أولوية الكهرباء للصناعة حتى الآن.

وقال صاحب أحد مصانع الزيوت الحاج محمد لـ السوداني ان قطوعات الكهرباء انعكست على تراجع الإنتاج فى معظم مصانع الزيوت بنسبة تتراوح مابين 30الى 40٪ وتابع أن انقطاع الكهرباء لايقل عن 5ساعات يوميا ما ادى لحدوث تأثيرات على الماكينات بتراكم المواد الخام لإنتاج الزيت مايتطلب تفكيك الماكينات بسبب قطوعات الكهرباء وقال إن هناك صعوبات كبيرة تواجه المصانع في الحصول على الوقود إذ يصل سعر برميل الجازولين 18الف جنيه فى السوق السوداء مشيرا إلى أنه لايوجد اي وقود مخصص للقطاع الصناعي مؤكدا ارتفاع سعر طن الفيرنس من 16الى 45الف جنيه ويومية العامل من 70الى 200 جنيه مع توفير وجبتين وقال: رغم ذلك فإن العماله غير راضية عن سعر اليومية منوها إلى أن كل تلك العوامل انعكست على زيادة تكلفة الإنتاج بارتفاع سعر النقل مع شح الوقود.