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عاجل :المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة يوافق على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة لتنفيذ مطالب الإقليم.

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By alsudani 0

المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة يوافق على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة لتنفيذ مطالب الإقليم.

alsudani
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