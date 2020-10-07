عاجل :المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة يوافق على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة لتنفيذ مطالب الإقليم.
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة يوافق على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة لتنفيذ مطالب الإقليم.
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة يوافق على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة لتنفيذ مطالب الإقليم.
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عاجل :أجتماع حاسم بين رئيس الوزراء ووالي كسلا وشيخ سليمان بيتاي وناظر البني عامر وممثلين من الحريه والتغيير.
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