أُحب زوجتي كما هي ولا أرى فيها ما يعيبها

همسة تربوية…د. عبد الله إبراهيم علي أحمد

مهما بلغ الرجل من الانجذاب للمرأة من الوهلة الأولى، إلا وسرعان ما تكتشف المرأة تصرفاته، والتي غالباً ما تكون السِّر الأمثل الذي يحكم إمكانية العلاقة والتّقرُّب أو الابتعاد، في المُقابل لا بُدّ من مُبادرات للرجل تُساهم في نيل إعجاب المرأة به، منها الشجاعة والصمود في حالة مُساعدته لها في لحظة احتياج، والوقوف في صفها والدفاع عنها، هذا يُوحي بتعزيز علاقة على أساس إيجابي من قبل المرأة، والتي سُرعان ما ترسل له رسائل الاهتمام والإعجاب بالنظر الخجول والتعامل المُهذّب، وتبادل الأحاديث القصيرة كخطوة أولى، وتنطبع شَخصيته في ذهنها، وأكثر شئٍ تحبه المرأة في الرجل، أن يحترمها ويُقدِّرها ويتق الله فيها، وألا يُلاحقها في كل صغيرة وكبيرة ويتصيّد أخطاءها وينتقدها، فالنقد المُستمر يُميت لذة الشئ، لذا فإنّ الشجرة لو تعرّضت لرياحٍ دائمة، لأصبحت عارية من أوراقها وثمارها، كذلك المرأة إذا تعرّضت للنقد الجارح والإحراج، فستفقد جُزءاً من قُدرتها وثقتها بنفسها، امدحوا النساء وتجاوزوا عن الأخطاء، فإنّ الكلام الجميل مثل المفاتيح، تُقفل به أفواهٌ وتُفتح به قلوبٌ، فكلنا خطّاء وخير الخطَائين، وعلى الرجل أن يتغافل ويتناسى ويُوجٍد للمرأة عذراً دائماً حينما تخطئ معه، ويكون أجمل حين يُسامحها حتى تَعود العلاقة الحَميمة من جديد، فمن أسباب السّعادة أن يكون لدينا عينٌ ترى الأجمل وقلبٌ يغفر الأسوأ، وعقلٌ يُفكِّر بالأفضل وروحٌ يملؤها الأمل، واحتواء الأنثى ليس فقط بأن نطيل معها البقاء، ولكن أن نجيد الحُضُور أيضاً.

وفي ذات السياق.. تحضرني قصة زوجة طلبت من زوجها أن يكتب لها عدداً من صفاتها السلبية التي يتمنى أن تغيِّرها، وذلك بناءً على طلب إحدى الجمعيات النسائية التي تشترك فيها زوجته، فما كان من الرجل إلا أن كتب:

(أحب زوجتي كما هي ولا أرى فيها ما يُعيبها)، وأعطاها الورقة مُغلّفة كما طلبت الجمعية من أعضائها.

وفي اليوم التالي عاد ليجد زوجته تقف عند باب المنزل، وفي يدها باقة ورد وهي تستقبله بالدُّموع مِن شِدة الفرح، لقد كانت مُفاجأةً عظيمةً بالنسبة لها، خَاصّةً أنّها اكتشفت ذلك المديح على الملأ.

يقول الزوج: كان لديّ أكثر مِن عشرة أخطاء تقع فيها زوجتي، إلا أنّني علمت أنّ العلاج لن يكونَ بذكرها أبداً،

والعجيب أنّ زوجته تحسّنت بنسبة أكثر مِن سبعين بالمائة.

ذكر العيوب عادةً يُولد النفور والاكتئاب والعناد، وخَاصّةً إذا كان أمام الآخرين، أمّا المديح فيبعث الحُب والسُّرور ويعطي طاقة إيجابية، ويكون مُحفِّزاََ على التحسُّن، (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)، (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)، فالكلمة الطيبة صدقة.

خبير المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية الدوحة – قطر