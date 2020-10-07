نتائج مثيرة في مواجهات الدوري المريخ يضرب الاكسبريس برباعية والسلاطين تعطل ( الهلال) الخرطوم يواصل العبور .. الشرطة تفاجئ التبلدي وتعادل ايجابي بين الفهود والخيالة

الخرطوم : السوداني

نجح المريخ في تحقيق فوز كبير على ضيفه الأهلي عطبرة بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك في المباراة التي جرت مساء امس.

ويدين المريخ بانتصاره إلى لاعبيه الغاني ريشموند إلى جانب لاعب الوسط أحمد حامد التش الذي سجل هدفا رائعا من تسديدة قوية، بينما أحرز اللاعب محمد هاشم التكت الهدف الثالث، وبنيران صديقة استطاع المريخ أن يرفع غلته من الأهداف لرباعية.

وتمكن الاحمر بالانتصار من رفع رصيده إلى (62) نقطة، بينما بقي الأهلي عطبرة بـ(17) نقطة.

وبالمقابل فرط الهلال في نتيجة مباراته أمام مريخ الفاشر، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأزرق بشة الصغير بينما تمكن مهاجم مريخ الفاشر سيف الدمازين من معادلة النتيجة لصالح السلاطين، وبالنتيجة أضاف الهلال لرصيده نقطة جديدة بواقع (64) نقطة، أما مريخ الفاشر فأصبح (46) نقطة.

وحقق الشرطة القضارف فوزاً مهماً علي ضيفه هلال الأبيض بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عوض طلبة في مفاجأة كبيرة ببطولة الدوري، وتراجع مستوى هلال التبلدي في النصف الثاني من الموسم بشكل مخيف للغاية مما فتح الباب كثيرا أمام التساؤلات وعلامات الاستفهام، وبالنتيجة رفع الشرطة رصيده لـ(27) نقطة.

ومن جانبه واصل الخرطوم الوطني بقيادة المدرب ابراهيم حسين (ابراهومة) رحلة النتائج المميزة في بطولة الدوري حيث نجح في التغلب على الرابطة كوستي بهدفين دون مقابل في مباراة قدم فيها الكوماندوز مستوى فنيا عالياٍ استحق به الثلاث نقاط.

وبالمقابل انتهت مباراة الأمل عطبرة وضيفه هلال الفاشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.