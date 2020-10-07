المنتخبات السنية تواصل التدريبات التحضيرية

واصلت المنتخبات الوطنية السنية التدريبات ضمن تحضيراتها للمشاركة في بطولات سيكافا تحت 20 عاماً و17 عاماً، إضافة إلى منتخب تحت 15 عاماً الذي عاد للتدريبات في الفترة الماضية.

وأدى منتخب الشباب تحت سن 20 عاماً مراناً صباح أمس الثلاثاء بإستاد الخرطوم ، وتلاه تدريب منتخب الناشئين تحت 17 عاماً على نفس الملعب، في الوقت الذي تدرب فيه منتخب تحت 15 عاماً بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاماً منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يعودوا للتجمع مرة أخرى يوم السبت للمرحلة الرابعة من التحضيرات، وأكمل منتخب 17 عاماً التدريبات الثلاثة المقررة من الجهاز الفني في انتظار إصدار برنامج جديد بعد تحديد مواعيد بطولة سيكافا.

وسيواصل منتخب تحت 15 عاماً تدريبات يوم الجمعة المقبل وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.