أجيل قرعة سنترليق البقاء أو الهبوط من الوسيط

أجلت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم قرعة سنترليق البقاء والهبوط من الدوري الوسيط من أمس إلى غداً الخميس.

وستقام القرعة عند الساعة الواحدة ظهراً في قاعة الأستاذ محمد الشيخ مدني بمباني الاتحاد في الخرطوم2، وتشارك في هذه المرحلة الفرق التي حازت على المراكز الخمسة الأخيرة في منافسة الوسيط بالموسم الحالي؛ وهي ودهاشم سنار، النهضة ربك، السلمانية جبل أولياء، جزيرة الفيل ود مدني، وارتدي دنقلا، بالإضافة إلى الفرق الثلاثة التي لم تتأهل إلى المرحلة الأخيرة بالمرحلة المشتركة، وهي الأهلي القضارف، المريخ الجنينة، والمشعل الحصاحيصا، ويتم انتظار الفريق صاحب المركز الخامس من المرحلة الأخيرة في المرحلة المشتركة التي تجري حالياً ويشارك فيها ودنوباوي، الهلال بورتسودان، حيدوب النهود، سبدو الضعين، وتوتي الخرطوم، شريطة أن يكون الفريق الخامس في الترتيب قادم من الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز (التأهيلي)، وليس من أندية الوسيط.