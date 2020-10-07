الدقير والمبعوث الأمريكي يُناقشان رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم: السوداني

أكد المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، دعم أمريكا لعملية السلام والإصلاح الاقتصادي في السودان.

وأعلن بوث خلال لقائه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير اليوم، استعدادهم للمساهمة بكل خبراتهم لتهيئة المناخ للتحوُّل الديمقراطي واستدامته لضمان نجاح الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال الدقير، إنّ اللقاء ناقش رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تُواجه السودان ورؤية الحزب لهذه التحديات التي من ضمنها عملية السلام.