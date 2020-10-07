السودان: صور مأساوية لمرضى يفترشون الأرض بـ”مستشفى مروي” تثير تعاطف رواد التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أثارت صور متداولة لمرضى بالحميات يفترشون الأرض بمستشفى مروي شمالي السودان، تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.

وشكا عدد من ذوي المرضى على السوشيال ميديا من تزايد حالات الحميات، وامتلاء العنابر بالمرضى، مع انعدام الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

في الأثناء كشفت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية الدبة شمالي السودان، عن تسجيل 900 حالة اشتباه بالحمى النزفية، بينما أكدت تسجيل 30 حالة مؤكدة بالمرض.

وتتزايد المخاوف من استفحال الوباء على نطاق أوسع في ظل الأزمة الحادة في الأدوية والدربات، وضعف الامكانيات لمكافحة النواقل، ونقص في الكوادر الطبية بالولاية.