شاهد.. كيف استقبل والي شمال كردفان مسيرة احتجاجية لـ” لجان المقاومة” بصورة عفوية

الخرطوم: السوداني

بصورة عفوية و رد أشبه بالكوميديا كما وصفته تعليقات على منصات التواصل، كان مشهد والي شمال كردفان الأستاذ “خالد مصطفى” وهو يتلو مذكرة لـ” لجان المقاومة” بالقطاع الغربي، سلمته إياها عبر مسيرة احتجاجية.

وبدا “مصطفى” منفعلاً في فاتحة تلاوته للمذكرة من الأصوات التي ازعجته قائلاً وهو يفرد كلتا يديه (يا جماعة كده ما ممكن لكن).

كما اثارت حفيظته عبارة بالمذكرة تقول: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيدكم بأننا في القطاع الغربي في الوقت الذي أعلن فيه آخرين رفض ولايتكم).

ليرد غاضباً: (دا منو الرفض؟ مين الرفض ولايتنا؟ مضيفاً بنبرة حادة: الولاية من الله سبحانه وتعالى، رضا الله هو المهم وليس رضا البشر، عشان نكون واضحين).